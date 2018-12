W niedzielę w wielu regionach Polski padać będzie śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie zero stopni Celsjusza.

Niedziela okaże się pochmurna, możliwe są też niewielkie przejaśnienia. We wschodnich regionach spodziewane są opady śniegu. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do zera stopni na Dolnym Śląsku. Ujemna temperatura dodatkowo będzie sprzyjać stopniowemu przyrostowi pokrywy śnieżnej. W ciągu 24 godzin może spaść do 10 centymetrów śniegu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie utrzymywać się na poziomie 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1021 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, może popadać śnieg, termometry wskażą -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno, popada słaby przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach mieszkańcy Poznania zobaczą 1007 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno, okresami popada śnieg - do 5 centymetrów. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Synoptycy prognozują, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, barometry w południe pokażą 1006 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, a chwilami poprószy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.