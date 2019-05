Prognoza pogody na dziś: w dużej części kraju przelotny deszcz

I przelotny deszcz, i burze. Z każdym dniem coraz cieplej - 08-05-2019 W nadchodzących dniach będzie robić się coraz cieplej, w weekend czeka nas nawet 22 stopni. W wielu regionach spodziewamy się przelotnego deszczu, a lokalnie burz z porywistym wiatrem i ulewnym deszczem. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Czwartek zapowiada się pogodnie i bez opadów jedynie na krańcach wschodnich Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się zmienne, niewykluczone są opady przelotnego deszczu. Nie spadnie go więcej niż 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie od 13 st. C na Ziemi Lubuskiej do 18 st. C na Suwalszczyźnie. Słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu.

W niemalże całym kraju wilgotność powietrza przekroczy 90 procent, jedynie na krańcach zachodnich spadnie poniżej tej wartości. Na przeważającym obszarze Polski odczujemy wilgoć i chłód, tylko na wschodzie - komfort termiczny. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1005 hPa.

Zachmurzenie duże, możliwy przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 16 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 975 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 991 hPa.

WARSZAWA

WROCŁAW

Rano będzie pogodnie, po południu zachmurzenie wzrośnie, a pod wieczór przelotnie popada deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Niewykluczony przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 987 hPa, spada.