Prognoza pogody na dziś: w większości pogodnie, do 18 stopni

Wiosennie do końca tygodnia. Później szykuje się pogodowa zmiana - 21-03-2019 Początek wiosny zapowiada się pogodnie i ciepło. W sobotę termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. Później temperatura zacznie spadać, pojawi się porywisty wiatr, a na wtorek prognozowane są nawet przelotne opady śniegu. czytaj dalej

Za pogodę w Polsce odpowiada wyż znad Austrii. Jedynie we wschodniej części kraju zaznaczy się wpływ niżu znad Rosji. To właśnie za jego sprawą we wschodniej części kraju słabo popada. Mieszkańcy pozostałych regionów będą cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 stopni na Dolnym Śląsku. Zmienny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

W piątek najwyższą wilgotność względną odnotujemy na południu Polski, przekroczy tam 90 procent. Ta wartość będzie się zmniejszać w kierunku północy. W całym kraju pogoda zapewni nam komfort termiczny i korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1035 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1022 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno i słabe opady deszczu. Po południu przejaśnienia. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 14 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1020 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe 1018 hPa, waha się.