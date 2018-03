Prognoza pogody na dziś: w wielu miejscach opady deszczu ze śniegiem. W górach sypnie śnieg

W ciągu dnia będzie pochmurno, wystąpią jednak przejaśnienia. Od Mazowsza i Ziemi Łódzkiej, przez Śląsk, Małopolskę, Ziemię Świętokrzyską, po Lubelszczyznę i Podkarpacie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach zrobi się śnieżnie. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Najwyższa okaże się w regionach południowych. W całym kraju odczujemy chłód, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1015 hPa.

KRAKÓW

DZIEŃ: niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Wystąpią opady deszczu i śniegu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 981 hPa.

POZNAŃ

DZIEŃ: będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Odnotujemy temperaturę maksymalną wynoszącą 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

WARSZAWA

DZIEŃ: niebo pozostanie pochmurne, pojawią się też przejaśnienia. Wystąpią stopniowo zanikające, niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Odnotujemy maksymalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1000 hPa.

WROCŁAW

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 997 hPa.