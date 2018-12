Prognoza pogody na dziś: w wielu regionach popada deszcz ze śniegiem

Niezwykłe zjawisko w górach. "Na taki miraż trafiłem pierwszy raz w życiu" - 20-12-2018 - Zobaczyłem na horyzoncie bardzo dziwne, płaskie góry, będące odbiciem lustrzanym rzeczywistych wzniesień - opisywał zjawisko Reporter 24. W słowackich górach zaobserwował fatamorganę, a zdjęcia wysłał na Kontakt 24. czytaj dalej

W piątek w wielu regionach popada deszcz o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Południowy wiatr, słaby i umiarkowany, miejscami na południu w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W piątek wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie ponad 90 procent. W części zachodnich regionów będzie chłodno, a na pozostałym obszarze kraju zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z deszczem. Termometry pokażą 2 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe odnotujemy 1011 hPa.

KRAKÓW

Na ogół pochmurno, popada deszcz. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 3 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

POZNAŃ

Na ogół pochmurno, popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno, popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, w porywach może rozpędzić się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.