Prognoza pogody na dziś: w wielu regionach sypnie śniegiem

Na piątek synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W północno-zachodnich regionach nie będzie padać. Na pozostałym obszarze Polski możliwe są przelotne opady śniegu do 1-5 centymetrów. Uwaga, drogi mogą być z tego powodu śliskie. Termometry pokażą maksymalnie od zera stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunku biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują dla południowych i wschodnich regionów kraju - przekroczy 80 procent. Na pozostałym obszarze Polski będzie oscylować wokół 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Na zachodzie i w centrum Polski warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a na wschodzie i południu kraju - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Synoptycy prognozują duże i umiarkowanezachmurzenie kłębiaste oraz przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Powieje w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry pokażą 995 hPa.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Duże i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 1010 hPa.

Prognoza pogody dla Poznania

Zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady śniegu do 1 centymetra. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 50 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 1004 hPa.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Duże i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są przelotne opady śniegu do 1 centymetra. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, a okresami dość silny, z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry pokażą 1001 hPa.

Prognoza pogody dla Krakowa

Duże i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Możliwe są przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry pokażą 987 hPa.