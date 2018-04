Prognoza pogody na dziś: wciąż gorąco. Spadnie deszcz, miejscami zagrzmi

Niebezpieczne burze mogą przejść dziś nad Polską - 13-04-2018 Piątek ma być burzowy. IMGW wydał prognozę ostrzeżeń przed wyładowaniami atmosferycznymi dla kilkunastu województw. Jest ryzyko, że spadnie grad. Podczas burzy może też powiać silny wiatr, w porywach do 70 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Piątek pogodny będzie jedynie na krańcach północno-wschodnich. Poza tym w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami może popadać deszcz do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Uwaga, lokalnie w godzinach popołudniowych prognozowane są burze. Temperatura będzie się wahać od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 stopnie w centrum kraju, do 25 stopni na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a w burzach nawet 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza najniższa będzie na północnym wschodzie - powyżej 60 procent. Jej wartość będzie rosnąć w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeo neutralne okażą się na północnym wschodzie, w pozostałych regionach będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Deszcz utrudni jazdę - 13-04-2018 W większej części kraju przemieszczanie się nie będzie łatwe przez opady deszczu i silny wiatr. Prognozuje się też burze.

Dzień będzie pogodny. Po południu pojawi się więcej zachmurzenia kłębiastego, a pod wieczór przelotne opady deszczu. Możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 1002 hPa, bez większych zmian.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Zapowiada się pogodny dzień. Po południu więcej zachmurzenia kłębiastego, przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 1015 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Poznania

Kwietniowe lato. Potężny wyż przyniesie nawet 28 stopni - 12-04-2018 W prognozach na najbliższy tydzień widać zmienność pogody. Przeważać będą jednak słoneczne i ciepłe dni. W środę Polska znajdzie się w centrum potężnego układu wyżowego, który zagwarantuje Europie Środkowej wręcz letnią aurę.

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 998 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Może przelotnie popadać deszcz oraz pojawić się burza. Termometry maksymalnie pokażą 22 st. C. Będzie wiał wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 993 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Krakowa

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Termometry maksymalnie pokażą 24 st. C. Będzie wiał wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 984 hPa, waha się.