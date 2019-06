Kolejne dni nadal upalne. Nie odpuszczą również burze - 12-06-2019 Upały ogarnęły Polskę. W kolejnych dniach temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Musimy też uważać na gwałtowne burze. czytaj dalej

Na pogodną aurę w czwartek mogą liczyć mieszkańcy Ziemi Lubuskiej i zachodniej części Dolnego Śląska. W pozostałych regionach synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Może też zagrzmieć i spaść grad. Miejscami w pasie od Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Małopolskę burze okażą się gwałtowne z opadami dochodzącymi do 60 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 30 st. C w centrum kraju, po 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół południowy, tylko na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Najsilniej powieje w burzach, osiągając prędkość 90-100 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność - oscylującą w granicach 80 procent - odnotujemy w środkowej części kraju. Na krańcach zachodnich i wschodnich spadnie poniżej tej wartości. W zachodniej części kraju odczujemy ciepło, a we wschodniej - gorąco i parno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na wschodzie, a na zachodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Groźna pogoda nie odpuści. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 12-06-2019 Przed nami dni pełne niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Zagrożą nam burze z gradem i upały. Sprawdź orientacyjną prognozę ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z opadami deszczu i burzami, przejściowo gwałtownymi. Na termometrach zobaczymy 33 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południa, w burzach jego prędkość osiągnie 80-100 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, spada.

Synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, chwilami gwałtownymi. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 1013 hPa, waha się.

POZNAŃ

20 minut w rozgrzanym samochodzie. Temperatura rośnie ekspresowo - 12-06-2019 Temperatura powyżej 30 stopni może być niebezpieczna dla zdrowia. Ryzyko rośnie, gdy przebywamy zamknięci w samochodzie. Reporter TVN24 przeprowadził eksperyment, który pokazał, jak szybko wzrosła temperatura wewnątrz auta oraz jak na taką zmianę zareagował organizm. czytaj dalej

WROCŁAW

Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny - do 90 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1004 hPa, rośnie.

Utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny do 90 km/h. Barometry około południa pokażą 1000 hPa, ciśnienie rośnie.

KRAKÓW

Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz, spodziewać się należy burzy z gradem. Na termometrach zobaczymy 32 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach powieje z prędkością do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 986 hPa.