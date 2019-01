Prognoza pogody na dziś: wiatr może powodować zniszczenia. Będzie też padać

Dziś wichury, jutro zawieje śnieżne. Ostrzeżenia przed groźną pogodą - 01-01-2019 Silny wiatr we wtorek da się we znaki. Pogoda może być bardzo groźna, ponieważ lokalnie porywy będą osiągały 95 kilometrów na godzinę. Kolejne dni również okażą się niebezpieczne. W środę porywy wiatru mogą powodować zawieje śnieżne. czytaj dalej

W pierwszy dzień nowego roku pogoda będzie niespokojna. Pod wieczór na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, przechodzące w opady śniegu z deszczem i śniegu - do 1-3 l/mkw. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko! Przejaśnienia spodziewane są tylko na zachodzie.

Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, będzie dość silny. Na przeważającym obszarze kraju w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Silniej powieje na Wybrzeżu - do 90-100 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są w górach - tam osiągną prędkość dochodzącą chwilami do 130 km/h. Przestrzegamy przez dużymi utrudnieniami w komunikacji oraz zniszczeniami w infrastrukturze oraz drzewostanie.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza będzie wysoka. Wyniesie od 80 procent na północy Polski do ponad 90 procent na południu kraju. Biomet będzie niekorzystny. Wszędzie będzie chłodno i wietrznie.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże z opadami deszczu, wieczorem deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 996 hPa, będzie spadać.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu, przechodzącymi pod wieczór w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 70-90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1003 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu, wieczorem deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 1000 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z opadami deszczu, a wieczorem deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach jego prędkość rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany. W porywach będzie dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 991 hPa.