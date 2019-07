Prognoza pogody na dziś: wiele deszczowych i burzowych regionów

Dzisiaj częściowe zaćmienie Księżyca - 16-07-2019 Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Przed nami częściowe zaćmienie Księżyca oraz Pełnia Koźlego Księżyca. Będzie można je zobaczyć na terenie Polski. czytaj dalej

W środę na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Kujawach, Mazowszu przelotnie popada deszcz. Na Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodnim Mazowszu mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północnym wschodzie Polski - wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim do około 70 procent. Na północnym wschodzie kraju odczujemy chłód, w pozostałych regionach komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie będą niekorzystne, na zachodzie i południu kraju - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Z każdym dniem coraz cieplej. W weekend nawet 31 stopni - 16-07-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem deszczu i burz. Z każdym dniem termometry będą pokazywać coraz wyższe wartości. W weekend temperatura sięgnie nawet 31 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Okresami popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

Okresami popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.