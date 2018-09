W piątek w wielu regionach popada deszcz. Niewykluczone są także burze. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza.

Piątek okaże się deszczowy na południu, w centrum i na wschodzie. Tam synoptycy przewidują opady rzędu 10 litrów na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są również burze z deszczem do 10-20 litrów na metr kwadratowy i wiatrem osiągającym prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna okaże się bardzo wysoka w większości Polski i wyniesie ponad 90 procent. Nie wszyscy mieszkańcy kraju odczują komfort termiczny, na południowym wschodzie odczuwalne będzie ciepło. Niestety, warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, jedynie na północy i północnym zachodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie wartość 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie waha się. W Gdańsku w południe barometry pokażą 1019 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno. Popada deszcz rzędu 10 litrów na metr kwadratowy. Możliwa jest burza z deszczem do 10-20 l/mkw. i porywami do 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 987 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby będzie wiał z północy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

WARSZAWA

Przeważnie pochmurno i deszczowo do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 1005 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno. Spadnie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby powieje z północy. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1005 hPa, rośnie.