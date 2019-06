Prognoza pogody na dziś: wiele pogodnych regionów, do 30 stopni

Tydzień pod znakiem deszczu i burz z gradem - 02-06-2019 W ciągu kilku najbliższych dni pogoda może być groźna. czytaj dalej

Polska znajdzie się pod wpływem niżu Frank z centrum nad Północnym Atlantykiem. Z południa napływa do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Tylko na południowym wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie wzrastające do dużego. Może spaść przelotny deszcz rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy, niewykluczone też, że zagrzmi. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju do 30 st. C na zachodzie. Wschodni i południowo wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na Wybrzeżu okresami będzie dość silny, a w burzach może osiągnąć prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w środkowych i zachodnich regionach kraju wyniesie około 60 procent. Na zachodzie spadnie poniżej tej wartości. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, a na zachodzie - gorąco. W większości regionów biomet będzie neutralny. Tylko na południowym wschodzie może być niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Prognozowana jest pogodna aura, a termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie spadać i około południa wyniesie 1006 hPa.

TRÓJMIASTO

Można spodziewać się pogodnej aury. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 1018 hPa, spada.

POZNAŃ

Dużo słońca. Termometry wskażą maksymalnie 29 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1006 hPa, spada.

WROCŁAW

Wiele chwil ze słońcem. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie około południa wyniesie 1002 hPa, spada.

KRAKÓW

Utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu może spaść przelotny deszcz, niewykluczona jest też burza. Termometry pokażą do 26 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, a w burzy silny (do 90 km/h) wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 990 hPa, spada.