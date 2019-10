Prognoza pogody na dziś: wiele regionów deszczowych, pojawi się śnieg

Chłód, opady i 10 centymetrów śniegu w górach - 03-10-2019 Najbliższe dni przyniosą nie tylko chłód, lecz także opady. czytaj dalej

Deszcz i śnieg

W piątek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 10 l/mkw. Wysoko w Sudetach spadnie do 5-10 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 12 st C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na piątek Wideo

Warunki biometeorologiczne

W prawie całej Polsce wilgotność powietrza wyniesie mniej niż 80 procent. Na Dolnym Śląsku wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. W północnych województwach może być wietrznie, a na Dolnym Śląsku wilgotno. Biomet okaże się niekorzystny w całym kraju.

Warunki biometeorologiczne w piątek Wideo

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z większymi przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr powieje z zachodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w Warszawie około południa dojdzie do 1000 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1012 hPa, waha się.

POZNAŃ

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa dojdzie do 1002 hPa, waha się.

WROCŁAW

Pochmurno i okresami deszczowo, na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 998 hPa, waha się.

KRAKÓW

Pochmurno z większymi przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Z zachodu powije słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 987 hPa, waha się.