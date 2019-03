Nadchodzące dni z wietrzną aurą. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń - 07-03-2019 Od piątku spodziewane są silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Z prognozy zagrożeń wynika, że wietrzna aura będzie towarzyszyć nam do końca tygodnia. czytaj dalej

Piątek na północy, zachodzie i w centrum kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Reszta regionów może liczyć na pogodną aurę. Termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 stopni na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który może wiać w porywach z prędkością do 40-70 km/h. Na północy porywy okażą się silniejsze, rzędu 60-80 kilometrów na godzinę, a najsilniejsze w strefie brzegowej - do 80-110 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna prognozowana jest na północnym zachodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy chłód i wiatr, a pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pochmurno, możliwe przejaśnienia, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 60-80 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogodnie. Temperatura wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 987 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

Dzień rozpocznie się pogodnie, ale później prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia. Pod wieczór mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 992 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.