Choć Wielka Sobota będzie pochmurna i deszczowa, to na termometrach zobaczymy dość wysokie wartości temperatury. W większości kraju będzie to 10 stopni Celsjusza, a na południu nawet 16.

Prognozuje się, że w ciągu dnia w całym kraju będzie padać deszcz - na północnym zachodzie do 1-3 litrów na metr kwadratowy, regionach północno-wschodnich do 1-2 l/mkw, a na południu popada z natężeniem 1-5 l/mkw. Na południowym zachodzie możliwe są lokalne burze. W regionach północnych rano zobaczymy jeszcze słońce. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu, przez 11 st. C na Mazowszu i Podlasiu, do 16 st. C w Małopolsce. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze wschodu w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy w regionach południowych - tam przekroczy 80 procent. Odczujemy przeważnie komfort termiczny. Na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, Kujawach i w północnej Wielkopolsce będzie zaś chłodno. W całej Polsce dokuczy też wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Rano niebo pozostanie pogodne. Po południu pojawią się opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Umiarkowany i dość silny, wschodni wiatr osiągnie prędkość w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry odnotują 987 hPa.

POZNAŃ

Rano niebo pozostanie pogodne. Po południu popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze wschodu w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 987 hPa.

GDAŃSK

Rano będzie pogodnie. Po południu wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr okaże się dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1004 hPa.

WROCŁAW

Popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Umiarkowany i dość silny, wschodni wiatr rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

KRAKÓW

Spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze wschodu, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 976 hPa.