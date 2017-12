Pięć wypadków w Tatrach. "Każde poślizgnięcie może skończyć się tragicznie" - 25-12-2017 W poniedziałek w Tatrach doszło do pięciu wypadków. Ratownicy TOPR ostrzegają przed oblodzeniami oraz zagrożeniem lawiną. czytaj dalej

We wtorek na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Poza tym będzie pogodnie. W dzień temperatura wyniesie maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza prognozowana na dzień przekroczy 80 procent, jednak im bardziej przesuniemy się na południowy wschód, tym bardziej będzie spadała. We wszystkich regionach odczujemy termiczny komfort, choć miejscami może utrudnić to wiatr. Warunki biometeorologiczne niemal w całym kraju będą neutralne. Jedynie na północnym zachodzie biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne na wtorek

WARSZAWA

Pogoda na 16 dni: zima zapomina o Polsce - 25-12-2017 Po Wigilii, która prawie wszędzie w Polsce była cieplejsza od Wielkanocy, na zimową pogodę nadal nie mamy większych szans. czytaj dalej

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Słupki termometrów wskażą do 7 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa, po czym spadnie.

POZNAŃ

Dzień: Po południu spadnie przelotny deszcz. W dzień termometry wskażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, jego prędkość w porywach wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa, po czym spadnie.

GDAŃSK

Ponad tysiąc interwencji, jedna ofiara śmiertelna. Wichura nawiedziła Polskę - 25-12-2017 Zabezpieczali dachy, z dróg i torów usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z piwnic - od soboty strażacy mieli pełne ręce roboty. Interweniowali już ponad tysiąc razy. W poniedziałek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w całej Polsce przywrócono już dostawy prądu. czytaj dalej

Dzień: Po południu spadnie przelotny deszcz. Maksymalna wartość temperatury wyniesie do 7 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, jego prędkość osiągnie w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 997 hPa, po czym spadnie.

WROCŁAW

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. W dzień temperatura osiągnie nawet 10 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach może powiać do 45 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa, po czym spadnie.

KRAKÓW

Dzień: Będzie pochmurno i z przejaśnieniami, termometry wskażą do 7 stopni Celsjusza. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Spodziewane ciśnienie w południe wyniesie 973 hPa.