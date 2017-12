Prognoza pogody na dziś: Wigilia deszczowa i wietrzna, ale dość ciepła

Uważajcie na drogach. Jest ślisko - 24-12-2017 Kierowcy, uważajcie na drogach. Silny wiatr i deszcz sprawią, że warunki do podróżowania okażą się niebezpieczne. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W Wigilię zachmurzenie będzie zachmurzenie. Na północy i północnym wschodzie kraju popada deszcz do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, poza tym miejscami wystąpią słabe opady do 1-5 l/mkw. Temperatura osiągnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, porywach do 60-80 kilometrów na godzinę, na północy możliwe są porywy do 90 km/h.

Wilgotność powietrza w Polsce będzie dość zróżnicowana. W przeważającej części kraju wyniesie od 80 do 90 procent. Na Dolnym Śląsku i części Opolszczyzny wyniesie poniżej 80 proc. Natomiast na Pomorzu i części Pomorza Zachodniego oraz na południowym wschodzie wilgotność przekroczy 90 proc. W całym kraju będzie wietrznie, wilgotno i chłodno, a biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i

Wiatr połamał drzewa, ponad 70 tysięcy odbiorców bez prądu. Ostrzeżenia w części kraju - 24-12-2017 Ponad 70 tysięcy odbiorców pozbawionych jest energii elektrycznej z powodu silnego wiatru w nocy z soboty na niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego, a we wschodniej części Wybrzeża nawet trzeciego stopnia. czytaj dalej

dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 998 hPa, wolno rośnie.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa 1008 hPa, wolno rośnie.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa 1004 hPa, wolno rośnie.

WROCŁAW

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie około południa 1005 hPa, wolno rośnie.

KRAKÓW

Pochmurno, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie około południa 993 hPa, wolno rośnie.