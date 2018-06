Coraz cieplej, ale miejscami burzowo. W weekend zwrot w pogodzie - 26-06-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Do piątku spodziewamy się gorącej aury z deszczem i burzami. W weekend nastąpi zmiana: w całym kraju pokaże się słońce, ale spadnie temperatura. czytaj dalej

W ciągu dnia pogodnie będzie tylko na krańcach zachodnich. W pozostałych regionach popada słaby deszcz, może też zagrzmieć. Podczas burz prognozuje się opady do 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 24 st. C w centrum do 26 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny (okresami do 60 km/h), ze wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie rosła ze wschodu na zachód, maksymalnie przekraczając 90 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz i burza (do 10 l/mkw. deszczu, porywy wiatru do 70 km/h). Temperatura dojdzie do 25 st. C. Umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1027 Pa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, okresami z prędkością w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz i burza (do 10 l/mkw. deszczu, porywy wiatru do 70 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Okresami powieje do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 1012 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie zmienne, okresami popada słaby deszcz. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1010 hPa.

WROCŁAW

Popada przelotny deszcz i zagrzmi (do 10 l/mkw. deszczu, porywy wiatru do 70 km/h). Temperatura dojdzie do 21 st. C.Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.