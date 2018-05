Prognoza pogody na dziś: z południa nadciągną chmury burzowe

Maj pokaże gwałtowne oblicze. Codziennie będą burze, spadnie grad - 07-05-2018 Po majówce z pogodą właściwie bez zarzutu, w najbliższych dniach majowa aura pokaże swe gwałtowne oblicze. Codziennie, od wtorku do soboty, mogą występować burze z gradem. Na pocieszenie - nadal wysoka temperatura, według prognoz dochodząca do 26 stopni. czytaj dalej

W ciągu dnia zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. W regionach południowych, południowo-wschodnich oraz w centrum kraju wzrośnie do dużego. Popada tam deszcz, może również zagrzmieć. Burze przyniosą opad w wysokości 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na wschodnim Pomorzu, przez 25 st. C w centrum, do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W trakcie burz osiągnie w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie na południu i południowym wschodzie kraju - tam przekroczy 70 procent. Odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół. Na północy i zachodzie będą neutralne, a na wschodzie i południu - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Północno-wschodni wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale okresami rozpędzi się do silnego. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1020 hPa.

POZNAŃ

Niebo pozostanie pogodne. Na termometrach w najcieplejszej chwili zobaczymy 26 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami stanie się dość silny. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1006 hPa.

WROCŁAW

Początkowo pogodnie. W późniejszych godzinach na niebie pojawi się więcej chmur. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, a w burzy silny. Jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

KRAKÓW

Początkowo będzie pogodnie, później pojawi się więcej chmur. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzy rozpędzi się w porywach do 90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 986 hPa.