Prognoza pogody na dziś: zachmurzone niebo nad Polską, temperatura do 26 stopni

We wtorek na niebie zobaczymy umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy, północnym wschodzie oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz do 5-20 litrów na metr kwadratowy, a w górach możliwe są burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a okresami dość silnie. Na północy porywy mogą osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę, a na samym wybrzeżu i w burzach do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza najwyższa będzie w północno-wschodniej i południowej części Polski - powyżej 80 procent. W większości kraju oscylować będzie wokół 70 procent. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, jedynie na północy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a po południu przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 1000 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

Utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotnie może popadać deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie waha się, około południa będzie oscylować w granicach 1010 hPa.

POZNAŃ

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, a po południu będzie przejściowo duże. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Z zachodu wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa sięgnie 1004 hPa, waha się.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a po południu przejściowo duże. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 1001 hPa, waha się.

KRAKÓW

Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, może też przelotnie popadać deszcz. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 988 hPa, waha się.