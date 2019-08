Prognoza pogody na dziś: zanikające opady, lokalne burze, do 25 stopni

Przed nami słoneczne dni. Temperatura znowu przekroczy 30 stopni - 20-08-2019 Środa zapowiada się jeszcze deszczowo, ale w kolejnych dniach będzie na ogół słonecznie. Znowu zacznie robić się gorąco, miejscami upalnie. Termometry pod koniec tygodnia pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W środę powita nas pochmurna pogoda z postępującymi od zachodu przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Deszcz będzie stopniowo zanikać, a suma opadu wyniesie od 5-10 litrów na metr kwadratowy. W Bieszczadach możliwe są burze, w trakcie których może spaść do 10-20 l/mkw., a wiatr powieje z prędkością do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

We wschodniej części Polski wilgotność powietrza wzrośnie powyżej 90 procent. W paśmie od Pomorza po Dolny Śląsk wartość ta może wynieść od 80 do 90 procent. Na zachodzie kraju wilgotność powietrza spadnie poniżej 80 procent. Wszyscy odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się niekorzystny w województwach wschodnich, a w pozostałych neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Możliwy słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe sięgnie 1025 hPa.

KRAKÓW

Stopniowo zanikający deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 994 hPa.

POZNAŃ

Stopniowo zanikający deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Z północnego zachodu wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1016 hPa.

WARSZAWA

Stopniowo zanikające opady deszczu, po południu przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1012 hPa.

WROCŁAW

Stopniowo zanikający deszcz, potem przejaśnienia, z temperaturą dochodzącą maksymalnie do 22 st C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1012 hPa, rośnie.