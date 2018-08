Prognoza pogody na dziś: żar i burze. Niż Oriana przyniesie nam groźną pogodę

Mamy rekord lata. "Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było" - 08-08-2018 Środa okazała się najgorętszym - jak do tej pory - dniem tego lata, a jednocześnie całego roku. Prawie 37 stopni wskazały termometry w województwie zachodniopomorskim. czytaj dalej

W ciągu dnia na Pomorzu i zachodzie kraju oraz miejscami w centrum i na południu zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Wyładowaniom mają towarzyszyć opady rzędu 10-40 l/mkw. i wiatr o porywach do 90 kilometrów na godzinę. Poza tym pogodnie.

Termometry wskażą maksymalnie od 30 st. C na Suwalszczyźnie, przez 33 st. C w centrum kraju do 36 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się na ogół wahać między 60 a 70 procent. Najwyższą odnotujemy na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. W całym kraju odczujemy gorąco, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 08-08-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 34 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, około południa barometry wskażą 1004 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz, może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. W burzy stanie się silny. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1017 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Popada przelotny deszcz, może również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 35 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr w burzy będzie silny. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

Czy idziemy na rekord? I co nas czeka po niezwykle upalnych dniach? Synoptyk odpowiada - 08-08-2018 - Na krańcach zachodnich kraju, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku temperatura osiągnie bądź nawet przekroczy 35 stopni - powiedziała w środę we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Czy zostanie pobity rekord najwyższej temperatury? czytaj dalej

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Popada przelotny deszcz, możliwa burza. Temperatura dojdzie do 36 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzy stanie się silny. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1000 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzy okaże się silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 990 hPa.