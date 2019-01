Prognoza pogody na dziś: zimno, pochmurno i mokro

Żółte i pomarańczowe alerty pogodowe. "Zalecana ostrożność" - 08-01-2019 Najbliższa noc oraz środowy poranek przyniosą opady śniegu. W niektórych regionach drogi i chodniki mogą być oblodzone. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed zjawiskami. W trzech województwach obowiązują alerty hydrologiczne. czytaj dalej

Środa będzie pochmurna. Dla wschodnich regionów naszego kraju prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, a dla zachodnich deszczu ze śniegiem i deszczu. Uwaga, będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami w porywach do 60 kilometrów na godzinę, ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w całym kraju przekroczy 95 procent. Odczujemy zimno i wilgoć. Będzie też wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno i słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 987 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno i słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1002 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno i opady śniegu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 969 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno i śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna wzrośnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno i śnieg z deszczem. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i będzie rosnąć.