Weekend bardzo ciepły. Jeden dzień będzie słoneczny wszędzie - 04-10-2018 Czekają nas trzy dni, podczas których temperatura będzie równa 20 stopniom Celsjusza lub wyższa. I choć takie wartości padną na południu Polski, wszędzie zrobi się cieplej niż w ostatnim czasie. czytaj dalej

Dzień będzie na ogół słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Na Wybrzeżu rozpędzi się w porywach do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w północnych obszarach Polski, wyniesie tam około 60 procent. Będzie maleć w kierunku południowo-zachodnim. Na północnym wschodzie, północy i wschodzie kraju odczujemy komfort termiczny, natomiast w centrum i na południu kraju ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

POZNAŃ

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada. Na barometrach po południu zobaczymy 1012 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura nie przekroczy 16 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje dość silny, porywisty wiatr. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1021 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada. Po południu na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1000 hPa.