Prognoza pogody na dziś: zmarzniemy. Miejscami deszcz ze śniegiem

W czwartek mieszkańcy północnej części kraju powinni być przygotowani na słabe opady deszczu ze śniegiem, a regionów południowo-wschodnich - na opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju pogoda na ogół dopisze. Termometry pokażą od 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność będzie w całym kraju bardzo wysoka - utrzyma się na poziomie powyżej 90 procent. W całym kraju prognozowany jest neutralny biomet, dominować będzie termiczne odczucie chłodu.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

"Mroźne, zimne, lodowate powietrze" - 10-04-2019 Ubiegła noc w wielu regionach okazała się chłodna, a nawet mroźna. Jak podał na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, za wpływ arktycznego powietrza do Polski odpowiada współpraca dwóch układów ciśnienia znad Skandynawii. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne. Prognozowany jest niewielki deszcz ze śniegiem lub deszcz. Temperatura osiągnie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe dojdzie do 1025 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, popada deszcz. Temperatura maksymalna 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe 986 hPa.

POZNAŃ

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1012 hPa.

WARSZAWA

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1008 hPa.

WROCŁAW

Dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Północno-wschodni wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa, rośnie.