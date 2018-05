Prognoza pogody na dziś: zmokniemy, ale nie zmarzniemy

Alerty przed burzami z gradem. Może ich być więcej - 26-05-2018 Gwałtowne zjawiska pogodowe na razie nas nie opuszczą. W sobotę w niektórych regionach mogą występować burze z gradem i towarzyszącymi im opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty i prognozę ostrzeżeń meteorologicznych. czytaj dalej

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. W pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę po Małopolskę i Śląsk okresami popada deszcz. Spodziewane są opady od 10 do 40 litrów na metr kwadratowy. Prognozuje się też burze z gradem.

Na pozostałym obszarze kraju miejscami wystąpi przelotny deszcz, którego spadnie do 10-20 l/mkw. Mogą też pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, przez 26 st. C w centrum kraju do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni i wschodni będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz może osiągnąć prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wyniesie 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło, będzie również parno. Warunki biometeorologiczne będą neutralne, przechodzące w niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozuje się opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Podczas burzy powieje do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

Wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz i pojawią się burze. Termometry wskażą 23 st. C. Wiatr wschodni będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Towarzyszący burzom powieje do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1024 hPa.

POZNAŃ

Wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Synoptycy prognozują opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Podczas burzy silny, osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1012 hPa.

WROCŁAW

Wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozuje się opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Podczas burzy silny, osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

Wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz i pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. W czasie burzy powieje do 90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 994 hPa.