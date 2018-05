We wtorek miejscami wystąpią burze i przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni.

W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu - do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy - oraz burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 st. C na Żuławach, 24 st. C w centrum kraju do 25 st. C miejscami na zachodzie i południu. Północno-wschodni i wschodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach osiągnie prędkość w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południu Polski, gdzie przekroczy 80 procent. Na północy odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane. Od Ziemi Lubuskiej po Podlasie będą korzystne, w wąskim pasie od Dolnego Śląska po wschodnie Mazowsze neutralne, a na pozostałych obszarach kraju niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa odnotujemy 1011 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 1028 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wschodni wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie bez większych zmian, około południa odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, może zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 993 hPa.