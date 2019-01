Prognoza pogody na dziś: zza chmur wyjrzy słońce

Czeka nas nawet 10 stopni Celsjusza - 30-01-2019 Do niedzieli z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz cieplej - w sobotę termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Przewidujemy także, że w ciągu najbliższych pięciu dni będzie nam towarzyszył śnieg i deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

W czwartek Polska pozostaje pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Bałkanów. Dodatkowo pogodę na wschodzie kraju będzie kształtował słaby front atmosferyczny.

W czwartek na północnym wschodzie i wschodzie kraju niebo będzie zachmurzone. W tych częściach Polski słabo popada śnieg, który na Podkarpaciu przejdzie w śnieg z deszczem. Aura dopisze mieszkańcom pozostałych regionów. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C południowym zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni i wschodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie. Tam nie przekroczy ona 80 procent. Im dalej na wschód, tym większa wilgotność. Wschodnia część kraju odczuje zimno i wilgoć, a zachodnia - chłód. Biomet będzie zróżnicowany. W województwach zachodnich dopisze, w pasie od Pomorza po Opolszczyznę będzie neutralny, a na pozostałym obszarze kraju - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwy słaby śnieg do 1 cm. Temp. maks. 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 991 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

W Lalikach dach zawalił się pod śniegiem - 30-01-2019 Na miejsce pojechały trzy zastępy strażaków. czytaj dalej

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwy słaby śnieg do 1 cm. Temp. maks. -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1005 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Poznania

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temp. maks. 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 991 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 988 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Krakowa

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 976 hPa, spada.