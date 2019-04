Prognoza pogody na jutro: 22 stopnie, część kraju z przelotnym deszczem

Wielkanoc miejscami burzowa, po świętach nawet 26 stopni - 20-04-2019 W święta w niektórych rejonach Polski mogą wystąpić burze i opady deszczu. W większej części kraju będzie jednak słonecznie. Czwartek zapowiada się bardzo ciepło. czytaj dalej

Niewykluczone burze

Noc z soboty na niedzielę na ogół powinna być pogodna. Jedynie na wschodzie może pojawić się więcej chmur, niewykluczony jest słaby deszcz. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

W Wielkanoc zachmurzenie będzie zmienne, na ogół małe i umiarkowane. W województwach wschodnich pojawi się więcej chmur i tam może przelotnie popadać deszcz. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Towarzyszyć im mogą opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywy wiatru osiągające prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na Wielkanoc

Warunki biometeorologiczne

Największą, przekraczającą 80 procent, wilgotność powietrza odnotujemy na wschodzie. Będzie zmniejszać się ona w kierunku zachodnim, spadając poniżej 70 procent. Tylko we wschodnich regionach odczujemy komfort termiczny, a na pozostałym obszarze - chłód. Biomet we wschodniej części kraju okaże się niekorzystny. W pozostałych regionach zapowiadają się neutralne warunki biometeorologiczne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w Wielkanoc

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1028 hektopaskali.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wyniesie 17 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe dojdzie do 1023 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 996 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: bezchmurnie. Temperatura będzie oscylować w granicach 5 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1018 hPa.

DZIEŃ: czeka nas sporo słońca, a temperatura wyniesie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1013 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1013 hPa.

DZIEŃ: prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia, a po południu przelotnie popada deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1009 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie 4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1012 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Prognozowany jest słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1008 hPa.