Prognoza pogody na jutro: 33 stopnie i gwałtowne burze

Pogoda na 16 dni: niedługo ochłodzenie przerwie upał - 28-07-2019 Za tydzień temperatura w Polsce może być o ponad 10 stopni niższa niż teraz. czytaj dalej

Podczas nadchodzącej doby Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad zachodniej Europy. Z południa napływa do nas gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, w którym rozwiną się fronty burzowe.

Przed nami deszczowa noc

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 5 (w rejonach gór) do 15 litrów wody na metr kwadratowy na pozostałym obszarze kraju. Temperatura sięgnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słabo i umiarkowanie.

Gwałtowne burze

W poniedziałek zaobserwujemy zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-40 l/mkw. i burze z gradem, które lokalnie będą gwałtowne. Termometry wskażą maksymalnie od 27 st. C na Wybrzeżu do 33 st. C w centrum kraju i na zachodzie. Z północnego wschodu i wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany wiatr, który w burzach rozpędzi się do 80-100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 80 procent. Tylko w części środkowej i północno-zachodniej kraju spadnie poniżej tej wartości. Odczujemy gorąco, a na dodatek będzie parno. Biomet będzie niekorzystny w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

W Norwegii cieplej niż w Egipcie - 28-07-2019 W związku z utrzymującym się nad Alpami niżem do Europy wciąż napływa gorące powietrze pochodzenia afrykańskiego. Bite są kolejne rekordy temperatury - w sobotę mieszkańcy północnej i centralnej Skandynawii zobaczyli na termometrach ponad 30 stopni. W Polsce zaś oprócz upałów mogą pojawiać się bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe. czytaj dalej

NOC: prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Możliwy jest początkowo przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 20 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w Warszawie około północy dojdzie do 993 hektopaskali, będzie lekko rosło.

DZIEŃ: wystąpi kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie, a po południu duże. Możliwe jest wystąpienie przelotnego deszczu oraz burza z gradem. Temperatura wyniesie maksymalnie 32 st. C. Ze wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 994 hPa, będzie się wahać.

TRÓJMIASTO

NOC: utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Powieje wschodni słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 1008 hektopaskali, będzie lekko rosło.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz oraz burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. W burzy rozpędzi się do 80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1008 hPa, będzie się wahać.

POZNAŃ

NOC: prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr będzie wschodni słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie około północy wyniesie 994 hPa, będzie lekko rosło.

DZIEŃ: utrzyma się kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu będzie duże. Możliwy jest przelotny deszcz oraz burza z gradem. Temperatura wyniesie maksymalnie 33 st. C. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Chwilami w burzy będzie silny do 90 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 996 hPa, będzie się wahać.

WROCŁAW

Ulewy w Polsce. "Obłęd, wszędzie pozalewane" - 28-07-2019 409 zdarzeń związanych z gwałtownymi opadami zanotowano minionej doby w województwie śląskim. Najwięcej zgłoszeń mieli strażacy w Katowicach, gdzie w sobotę woda zalała drogi, utrudniając lub blokując ruch, wdarła się także do niektórych budynków, zalała garaże i samochody. Pogoda zostawiła sporo zniszczeń także w województwie kujawsko-pomorskim. czytaj dalej

NOC: zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 20 st. C. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 989 hPa, będzie lekko rosło.

DZIEŃ: utrzyma się kłębiaste umiarkowane zachmurzenie, po południu będzie duże. Niewykluczony jest przelotny deszcz, a nawet burza z gradem. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, a w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie około południa dosięgnie 991 hPa, będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: dużo chmur, popada z nich okresami deszcz. Termometry pokażą minimalnie 18 st. C. Powieje północno-wschodni słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Barometry wskażą około północy 977 hPa, ciśnienie będzie lekko rosło.

DZIEŃ: utrzyma się kłębiaste umiarkowane zachmurzenie, które po południu wzrastać będzie do dużego. Spodziewany jest niewielki deszcz, a także burza z gradem. Temperatura wyniesie maksymalnie 32 st. C. Powieje wschodni słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. W burzy będzie silny - do 90 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 978 hPa, będzie się wahać.