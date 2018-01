Prognoza pogody na jutro: -4 stopnie w najcieplejszym momencie dnia

Pierwsze dni ferii zimowych. Prognoza - 12-01-2018 W najbliższych dniach będzie dość chłodno, termometry pokażą od -5 do 3 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Aura okaże się pogodna, ale miejscami popada śnieg. czytaj dalej

Pochmurno i mroźno

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Lokalnie pojawią się mgły i silne zamglenia. Na południu słabo popada śnieg ziarnisty lub marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, wschodni wiatr.

W sobotę na południu wystąpią słabe opady śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki powodującej gołoledź. Rano będzie mglisto. W pozostałych regionach aura okaże się dość pogodna. Temperatura osiągnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent od Wielkopolski, przez Kujawy i Mazowsze, po Podlasie i Lubelszczyznę. Najwyższa wilgotność wystąpi ponad 80 proc. w pasie na południu kraju. We wszystkich regionach odczuwalne będzie zimno, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Mgły i opady śniegu. Będzie ślisko - 12-01-2018 W nocy pojawią się gęste mgły, wystąpią też opady śniegu. W sobotę warunki do jazdy będą lepsze, ale miejscami może być ślisko. czytaj dalej Pochmurno. Temperatura minimalna w nocy -4 st. C. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy 1024 hPa i waha się.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w dzień -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 1024 hPa i waha się.

POZNAŃ

Noc: Pochmurno. Temperatura minimalna w nocy -3 st. C. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy 1023 hPa i waha się.

Dzień: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w dzień 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 1023 hPa i waha się.

GDAŃSK

Noc: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna w nocy -5 st. C. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy 1038 hPa i waha się.

Rosyjska wyspa pod zwałami śniegu - 12-01-2018 Intensywne opady śniegu oraz silny wiatr o prędkości dochodzącej do 108 kilometrów na godzinę nękały rosyjską wyspę Sachalin. czytaj dalej Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w dzień -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 1038 hPa i waha się.

WROCŁAW

Noc: Pochmurno. Opady śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki. Temperatura minimalna w nocy -1 st. C. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy 1017 hPa i waha się.

Dzień: Pochmurno. Opady śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki. Temperatura maksymalna w dzień 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 1017 hPa i waha się.

KRAKÓW

Noc: Pochmurno. Opady śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki. Temperatura minimalna w nocy -2 st. C. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy 1005 hPa i waha się.

Dzień: Pochmurno. Opady śniegu ziarnistego lub marznącej mżawki. Temperatura maksymalna w dzień 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe 1005 hPa i waha się.