Deszczowy i chłodny koniec tygodnia. Miejscami pojawią się burze - 19-06-2018 Do czwartku gorące powietrze nam nie odpuści. Później przyjdzie nagłe ochłodzenie. Będą miejsca, gdzie w dzień temperatura nie przekroczy 16 stopni. czytaj dalej

Słoneczna środa

Noc będzie pogodna w całym kraju. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 st. C na Pogórzu. Powieje słaby, zachodni wiatr.

W środę czeka nas dużo słońca w całym kraju.

Dzień okaże się ciepły, a miejscami gorący. Najmniej, bo 25 stopni Celsjusza wskażą termometry na Suwalszczyźnie. Najcieplej będzie w Małopolsce, tam temperatura dojdzie do 29 stopni.

Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Prognoza pogody na środę

Biomet będzie neutralny

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym zachodzie - powyżej 50 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-wschodnim, poniżej 40 procent. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w północnej części Podlasia odczujemy komfort termiczny. Na pozostałym obszarze kraju będzie gorąco. W całej Polsce warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wyż będzie rządził pogodą - 19-06-2018 W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem wyżu znad Karpat. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr będzie słaby, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1009 hektopaskali.

DZIEŃ: dużo słońca. Termometry wskażą do 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1009 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 14 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry w Poznaniu wskażą 1011 hPa.

GDAŃSK

W Rosji miejscami burzowo. Pół godziny deszczu wystarczyło, żeby zalać ulice - 19-06-2018 Kibice z Niżnego Nowogrodu w Rosji od początku mundialu cieszyli się słoneczną pogodą. Niestety idylla skończyła się we wtorek, kiedy deszcz zalał ulice miasta. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1021 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr okaże się zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1021 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. W nocy temperatura spadnie do 15 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiać z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry we Wrocławiu wskażą 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. W nocy temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 995 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Termometry w dzień wskażą 29 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 995 hPa.