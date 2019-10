Mroźne poranki, zimne dni. We Wszystkich Świętych do 10 stopni - 28-10-2019 W najbliższych dniach termometry miejscami pokażą maksymalnie tylko 8 stopni Celsjusza. Niewykluczone są również opady deszczu ze śniegiem. Wszystkich Świętych zapowiada się zimno i wietrznie. czytaj dalej

Zimno i z deszczem

W ciągu najbliższej doby Polska znajdować się będzie na skraju układów niżowych Jarosław i Wilhelm ulokowanych nad wschodnią Europą. Jednak od zachodu nasz kraj zacznie obejmować układ wyżowy znad Północnego Atlantyku. Nad Polską przemieszcza się z północy na południe kolejny umiarkowanie aktywny front atmosferyczny, za którym napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy i północnym zachodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na południu lokalnie będzie mglisto. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Wietrzny dzień

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu ominą tylko południowy wschód kraju. Poza tym spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na północy, wschodzie i w centrum będzie osiągał prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek Wideo

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w pasie od krańców Dolnego Śląska do Lubelszczyzny będzie wynosiła powyżej 90 procent. Na pozostałym obszarze kraju osiągnie około 80 proc. Odczuwany będzie na ogół chłód, a tam, gdzie wilgotność będzie najwyższa - wilgoć. W przeważającej części kraju warunki biometeo okażą niekorzystne, tylko w północnych województwach - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnym deszczem. Temperatura spadnie do 3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1017 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, pojawi się też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1022 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale nie zabraknie przelotnego deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Wiatr powieje z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, ale mglisto. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wzrośnie do 995 hPa.