Czwartek

W nocy na południu, wschodzie i w centrum kraju wystąpią opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -10 st. C na Pomorzu do -3 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo z północnego wschodu.

W ciągu dnia na południu, wschodzie i w centrum nadal przewidywane są opady śniegu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura osiągnie wartość od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

Warunki biometeorologiczne

W czwartek na zachodzie prognozowana jest niska wilgotność względna. Tam stężenie pary wodnej wyniesie około 50 procent. Wartość ta będzie rosnąć w kierunku wschodnim. Na południowym wschodzie, gdzie przepowiadane są opady, wilgotność względna osiągnie wartość powyżej 70 proc. W całej Polsce będziemy odczuwać zimno. Niekorzystne warunki biometeorologiczne będą w południowo-wschodniej części kraju, a pozostałym obszarze okażą neutralne.

Prognoza pogody dla poszczególny miast

WARSZAWA

NOC: Okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1004 hPa i waha się.

DZIEŃ: Okresami wystąpi śnieg. Temperatura w dzień wzrośnie do 0 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1004 hPa i waha się.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1008 hPa i waha się.

DZIEŃ: Prognozowana jest pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i waha się.

GDAŃSK

NOC: Zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą do -10 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1020 hPa i waha się.

DZIEŃ: Będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku północnego. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1020 hPa i waha się.

WROCŁAW

NOC: Okresami pojawi się śnieg. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1004 hPa i waha się.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura w dzień wzrośnie do 2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1004 hPa i waha się.

KRAKÓW

NOC: Okresami wystąpią opady śniegu. Termometry minimalnie wskażą -3 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 988 hPa i waha się.

DZIEŃ: Okresami pojawi się śnieg. Temperatura wyniesie 0 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 988 hPa i waha się.