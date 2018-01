Prognoza pogody na jutro: bardzo ciepło, ale odczujemy chłód. Przez wiatr

Jeszcze kilka ciepłych chwil, potem się ochłodzi. Będzie i zimowy epizod - 03-01-2018 W najbliższych dniach temperatura zacznie stopniowo spadać. Pod koniec tygodnia miejscami maksymalnie wyniesie jeden stopień Celsjusza. czytaj dalej

Przelotny deszcz na północy

Noc będzie na ogół pochmurna, popada też deszcz. W kotlinach górskich pojawią się mgły. Noc okaże się ciepła. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C na północnym zachodzie, w Małopolsce i na Śląsku, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy, umiarkowany i dość silny wiatr powieje z prędkością do 40-70 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia niebo wciąż będzie pochmurne, jednak pojawią się przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe warszawskie barometry odnotują 985 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wysoka, malejąca w kierunku południa. Najwyższe wartości odnotuje się na północy - powyżej 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, z południowego zachodu. Jego porywy osiągną do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 991 hPa. W późniejszych godzinach zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku wyniesie 989 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno. Pojawią się opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 971 hPa. Potem zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Niebo pokryje się chmurami, jednak wystąpią przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z porywami do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 973 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno. Wystąpią opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Jego prędkość w porywach dojdzie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Może wystąpić słaby przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 986 hPa.

WARSZAWA

NOC: Na ogół pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami o porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na wyniesie 981 hPa. Później zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami jego porywy dojdą do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe 985 wyniesie hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami, popada też deszcz. Na termometrach zobaczymy najmniej 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Jego porywy dojdą do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy 981 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, ale utrzymają się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 984 hPa. Rośnie.