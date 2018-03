Prognoza pogody na jutro: będą miejsca, w których mróz odpuści

Najbliższa noc będzie przeważnie pogodna, choć lokalnie wciąż mogą pojawiać się przelotne opady śniegu. Za dnia w całej Polsce dopisze słoneczna aura, a na termometrach na zachodzie zobaczymy nawet do dwóch stopni Celsjusza. Po raz pierwszy od wielu dni temperatura w najcieplejszym momencie będzie dodatnia.

Najbliższa noc przyniesie przelotny śnieg na Podlasiu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura w najzimniejszym momencie nocy wyniesie od -15 st. C na Podkarpaciu do -13 st. C na Pomorzu. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr wiejący ze zmiennych kierunków.

Słoneczna niedziela

W ciągu dnia nie zabraknie słońca. Tylko miejscami może się chmurzyć. Termometry wskażą od -5 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie osiągnie wartość 997 hPa.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę najwyższa wilgotność względna powietrza wystąpi na północno-wschodnim krańcu Polski, gdzie osiągnie wartość 70 procent. Najmniejsza zawartość pary wodnej w powietrzu będzie na południowym wschodzie i wyniesie do 60 proc. W całej Polsce odczujemy zimno, ale warunki biometeorologiczne powinny być neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 1009 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie i w południe osiągnie wartość 1010 hPa.

KRAKÓW

NOC: Na ogół będzie pogodnie. Termometry wskażą do -14 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 979 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie słonecznie. Prognozuje się temperaturę maksymalną 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany wystąpi z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 979 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do -11 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 998 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie wartość 996 hPa.

WARSZAWA

NOC: Przeważnie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 996 hPa.

DZIEŃ: Przeważnie słonecznie, choć okresami możliwe jest zachmurzenie. Termometry wskażą do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie wartość 994 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 994 hPa, waha się.