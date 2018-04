Prognoza pogody na jutro: będzie ciepło i deszczowo. Może zagrzmieć

Wiosna się zadomawia. Pierwsze burze i nawet 23 stopnie - 04-04-2018 Będzie ciepło, ale czekają nas przelotne opady deszczu. Możliwe są też pierwsze wiosenne burze. czytaj dalej

Przemieści się front

W ciągu najbliższej nocy niebo będzie za chmurami, ale miejscami pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W województwach północnych, zachodnich, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku południowego.

W ciągu dnia czekają nas przesuwające się stopniowo na wschód przelotne opady deszczu. Po południu, na linii frontu, który będzie rozciągać się od Warmii przez Mazowsze po Małopolskę, pojawi się przelotny deszcz i możliwe burze. Prognozuje się opad do 20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające do 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie i w południe osiągnie 994 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki bioklimatologiczne

W czwartek w ciągu dnia najwyższa wilgotność względna powietrza zostanie odnotowana na wschodzie, gdzie wyniesie powyżej 80 procent. Najsuchsze powietrze będzie na z kolei na zachodzie. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne pozostaną neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

Krajobraz z białego robi się fioletowy. Patrole krokusowe obroną przed turystami - 04-04-2018 W kwietniu na tatrzańskich polanach kwitną krokusy. Niestety, czyha na nie wiele niebezpieczeństw. Głównym są turyści spragnieni pięknych zdjęć, którymi będą mogli pochwalić się na portalach społecznościowych. Z odsieczą ruszą patrole krokusowe. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego szukają wolontariuszy, którzy zasilą ich szeregi. czytaj dalej

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1003 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpi przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 977 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Początkowo będzie pogodnie. Po południu jednak prognozowany jest wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz oraz burza - spadnie do 20 l/mkw. opadu i możliwe są porywy wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalnie wyniesie 20 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 979 hPa.

POZNAŃ

NOC: Zachmurzenie okaże się zmienne. Wystąpi przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 10 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 992 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie zmienne i wystąpi przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku zachodniego. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 996 hPa.

WARSZAWA

Wiśnie kwitną nie tylko w Japonii. Zaróżowił się także Waszyngton - 04-04-2018 Różowe kwiaty kwitnącej wiśni pojawiają się nie tylko w Japonii. Wiosną cieszą oko między innymi mieszkańców Waszyngtonu. czytaj dalej

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 992 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Początkowo będzie pogodnie. Jednak w ciągu dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia, a po południu możliwe jest wystąpienie przelotnego deszczu i burzy z opadem do 20 l/mkw i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalnie wyniesie 20 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawi się przelotny deszcz. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 989 hPa i zacznie rosnąć.

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Prognozuje się zanikający deszcz. Temperatura maksymalnie wyniesie 18 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 994 hPa.