Prognoza pogody na jutro: będzie ciepło i słonecznie w całym kraju

Najbliższa noc zapowiada się bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Pojawi się wiatr słaby, ze zmiennych kierunków.

Ciepły i bezwietrzny piątek

W ciągu dnia również prognozuje się, że będzie bezchmurnie lub wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Warunki biometeorologiczne

W piątek wilgotność względna powietrza będzie niska. Wyniesie poniżej 40 procent na południu kraju i będzie wzrastała w kierunku północnych regionów, gdzie przekroczy 60 proc. Wszędzie odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: niebo będzie bezchmurne. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się słoneczną aurę. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1014 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Wystąpi wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1019 hPa.

DZIEŃ: będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Pojawi się słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1016 hPa.

GDAŃSK

NOC: prognozuje się pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słabo, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1030 hPa.

DZIEŃ: będzie pogodnie. Termometry wskażą do 20 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1026 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie bezchmurnie. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wystąpi wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie obniża się, o północy osiągnie 1014 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Pojawi się słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie bezchmurnie. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Pojawi się słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie wartość 1001 hPa.

DZIEŃ: będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wystąpi wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe będzie to 1000 hPa.