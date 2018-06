Na razie burze, miejscami intensywne. Jednak przed nami duża zmiana - 02-06-2018 Najbliższe trzy dni będą burzowe w różnych częściach kraju. Pojawi się deszcz, porywisty wiatr, a lokalnie także grad. Od środy pogoda zmieni się jednak całkowicie. czytaj dalej

Niedziela z burzami

W nocy na zachodzie i południu prognozowany jest przelotny deszcz i burze. Może podczas nich spaść do 20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry wskażą od 12 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

W niedzielę na południu, zachodzie i w centrum możliwe są przelotne opady deszczu i burze, które miejscami mogą być bardzo intensywne. Synoptycy prognozują, że spadnie do 30 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru będą osiągać prędkość do 90 km/h. Na południu może spaść grad. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Dolnym Śląsku do 29 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hektopaskali.

Biomet będzie niekorzystny

Wilogtność powietrza będzie najmniejsza na północnym wschodzie, do 80 procent. Będzie się zwiększać do 90 procent w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju będzie nam gorąco, tylko na Dolnym Śląsku może być parno. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

TRÓJMIASTO

NOC: powinna być pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosło, o północy wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się słonecznie. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1015 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczone są burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. W nocy termometry wskażą do 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: spodziewane są intensywne burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h, oraz gradem. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. W południe barometry wskażą 985 hPa, ciśnienie powinno się wahać.

POZNAŃ

NOC: może spaść przelotny deszcz, mogą wystąpić burze, z opadami deszczu do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura spadnie do 16 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Synoptycy prognozują wzrost ciśnienia, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: wystąpią burze z opadem do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h. Niewykluczone, że spadnie grad. Słupki termometrów wskażą do 28 st. C. Powieje z północnego wschodu słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać się, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: powinna być pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa, będzie się wahać.

DZIEŃ: początkowo powinno być pogodnie, później spadnie przelotny deszcz i wystąpią burze do 30 l/mkw. deszczu. Porywy wiatru mogą być silne i osiągać do 80 km/h, niewykluczone też, że spadnie grad. Termometry wskażą maksymalnie do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

WROCŁAW

W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa, będzie się wahać.

NOC: spodziewane są burze z opadami deszczu do 20 l/mkw., porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

DZIEŃ: intensywne burze z opadem do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h, miejscami z gradem. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa, będzie się wahać.