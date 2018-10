Jesienne lato wszędzie. Dni ciepłe i słoneczne, poranki mgliste - 11-10-2018 Na najbliższe dni meteorolodzy prognozują w całym kraju słoneczną aurę. Temperatura w wielu regionach będzie przekraczała 20 stopni Celsjusza, może dochodzić do 24 stopni. czytaj dalej

Noc będzie pogodna. Lokalne mgły mogą nad ranem ograniczyć widzialność do 100 metrów. Termometry minimalnie wskażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 stopni C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Po mglistym poranku wstanie słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Synoptycy prognozują bezdeszczową, słoneczną aurę. Wilgotność względna powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie kraju do powyżej 60 procent na północy i północnym wschodzie. Wszędzie odczujemy ciepło. Pogoda korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 stopni Celsjusza. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać i osiągnie o północy 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni Celsjusza. Powieje z południowego wschodu słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać. Po południu na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać i o północy wyniesie 1013 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. W najcieplejszej chwili słupki termometrów dojdą do 23 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahało. Po południu barometry wskażą 1014 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. W najchłodniejszym momencie temperatura wyniesie 7 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie zmienne, o północy spodziewana jego wartość to 1026 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura dojdzie do 21 stopni C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie zmienne, po południu osiągnie 1026 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, powieje z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Będzie ciepło, nawet 24 stopnie Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się zmieniało, po południu osiągnie 1010 hPa.

KRAKOWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 stopni Celsjusza. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, o północy barometry wskażą 1000 hPa.

DZIEŃ: słonecznie, do 22 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Zmienne ciśnienie, po południu osiągnie 1000 hPa.