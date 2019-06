Gwałtowny czas w pogodzie. Zagrożeniem upały i burze z gradem - 19-06-2019 Uważajmy na niebezpieczne zjawiska pogodowe. W środę do północy nad Polską przechodzić będą burze z gradem. Powrócił też upał. Obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Do 32 stopni

Noc zapowiada się pogodnie. Miejscami pojawią się słabe przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południa powieje słabo i umiarkowanie.

Czwartkowy poranek będzie przeważnie słoneczny. W ciągu dnia zaobserwujemy rozwój zachmurzenia kłębiastego. Po południu synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze, w czasie których spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy. W porywach burzowych wiatr rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. Miejscami, szczególnie na Pomorzu, Kujawach, w centrum i na Śląsku, możliwe są opady gradu, a nawet trąby powietrzne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiać ma słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 60-80 procent. W całym kraju będzie upalnie, a miejscami parno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie, potem wzrost zachmurzenia. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze, w czasie których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr powieje do 60-90 km/h. Możliwe są opady gradu. Termometry wskażą maksymalnie 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie. W Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 18 st. C. Wiatr okaże się słaby i powieje z południa. Ciśnienie spadnie, o północy będzie 981 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie, potem wzrost zachmurzenia. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, w czasie których spadnie do 10-20 l/mkw. W porywach burzowych powieje do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 30 st. C. Z południowego zachodu wiać ma słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 20 st. C. Południowy wiatr będzie słaby. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 999 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie, potem wzrost zachmurzenia. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz możliwe są opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna nie przekroczy 31 st. C. Z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 1008 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 17 st. C. Wiatr będzie na ogół słaby i powieje z południa. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 998 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu i burza, w czasie której spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 30 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 20 st. C. Wiać będzie słabo, z południa. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie, potem wzrost zachmurzenia. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze z opadem do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-90 km/h. Możliwe są opady gradu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, w południe będzie 1002 hPa.