Prognoza pogody na jutro: burze. Od 17 do 27 stopni

Do 27 stopni

W nocy z niedzieli na poniedziałek przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Nad ranem rozpogodzi się, ale pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 14 st. C na wschodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pogodny poniedziałek na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach Polski wystąpią opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim do około 60 proc. Na wschodzie kraju odczujemy ciepło, w pasie centralnym - od Pomorza po Tatry - komfort termiczny, a na zachodzie Polski - chłód. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na północnym wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: wieczorem przelotny deszcz lub burza, później zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Wieczorem przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: wieczorem przelotny deszcz, później zrobi się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hPa.

GDAŃSK

NOC: wieczorem przelotny deszcz lub burza, później się rozpogodzi. Termometry pokażą 11 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Termometry pokażą 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 995 hPa.

KRAKÓW

NOC: wieczorem przelotny deszcz lub burza, później zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 985 hPa.