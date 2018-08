Prognoza pogody na jutro: burze oraz intensywne opady deszczu

Alarmy przed gwałtowną pogodą. Prawie w całym kraju - 24-08-2018 Pogoda nad Polską jest miejscami niebezpieczna. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. czytaj dalej

W nocy na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej wystąpią przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju burze. Wieczorem lokalnie może im towarzyszyć grad. Opady mogą być intensywne - do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15-16 st. C w centrum do 18 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Podczas burz może osiągnąć prędkość w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Możliwe intensywne opady

W ciągu dnia przelotne opady deszczu mogą wystąpić na terenie całego kraju. W regionach wschodnich i na Podkarpaciu możliwe są również burze, lokalnie z gradem. Opady mogą być intensywne - do 40 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać w granicach 50-60 procent, z czego najwyższą odnotujemy w regionach wschodnich. Odczujemy na ogół wschód, od Podlasia po Podkarpacie, Małopolskę i Górny Śląsk komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura spadnie do 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 994 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hPa.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1000 hPa.

GDAŃSK

NOC: przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 995 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura spadnie do 18 st.C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wyniesie maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą.