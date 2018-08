Trochę słońca, trochę deszczu. Nadchodzą dni ze zróżnicowaną aurą - 17-08-2018 Pogoda w najbliższych dniach będzie zróżnicowana. Przyniesie zarówno słoneczne, jak i deszczowe dni z burzami. W niektórych regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, jednak na ogół ma być niższa. czytaj dalej

Sobota z burzami

W nocy na zachodzie kraju i Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy, początkowo możliwe także burze. Na Podkarpaciu może popadać do 5 l/mkw. deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, po 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu. Towarzyszący burzom może być silniejszy, z porywami do 80 kilometrów na godzinę.

Na zachodnich krańcach kraju sobota będzie pogodna. Z zachodu na wschód przemieszczą się przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. Miejscami, szczególnie na północy i wschodzie, mogą wystąpić burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach będzie silny - do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, Kujaw, Warmii i Mazur wilgotność powietrza wyniesie 80 procent. W pozostałych regionach utrzyma się na poziomie oscylującym w granicach 70 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie małe. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, około północy wyniesie 1004 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1004 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Około północy ciśnienie wyniesie 1017 hPa, lekko rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Termometry wskażą 26 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzach silny. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, około północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 28 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, około północy barometry wskażą 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Temperatura dojdzie do 29 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 1004 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie małe. Temperatura spadnie do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 27 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 990 hPa.