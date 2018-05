Prognoza pogody na jutro: burzowo i do 33 stopni

Czerwiec zacznie się gorąco i gwałtownie. Możliwe silne burze - 31-05-2018 W najbliższych dniach upały nadal nie będą nas oszczędzać. Temperatura codziennie może przekraczać 30 stopni Celsjusza, dochodząc nawet do 32 stopni. Wystąpią również burze, które miejscami mogą być bardzo intensywne. czytaj dalej

Dzień z burzami

W nocy na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce miejscami możliwe są izolowane burze. Mają im towarzyszyć opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru o prędkości do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

W ciągu dnia na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze wystąpią burze, które miejscami mogą być bardzo intensywne. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną w ciągu dnia - przekraczającą 60 procent - odnotujemy na zachodzie kraju. W regionach wschodnich wskaźnik ten nie przekroczy 50 proc. W całym kraju odczujemy upał. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1019 hPa.

DZIEŃ: rano będzie słonecznie, potem wystąpią burze z opadem do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść grad. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada. W Gdańsku w południe odnotujemy 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 988 hPa.

DZIEŃ: wystąpią intensywne burze, z towarzyszącymi im opadami deszczu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Temperatura dojdzie do 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1007 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: prognozowane są burze z opadem do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie 16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1005 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 17 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: wystąpią intensywne burze z opadem do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie 32 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1000 hPa.