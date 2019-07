Niebezpieczne burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW - 12-07-2019 W sobotę i niedzielę powinniśmy zachować ostrożność. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń przed burzami. Miejscami towarzyszyć im będą opady gradu. czytaj dalej

Burzowy dzień

Nocą na Pomorzu i na wschód od linii Wisły będzie pogodnie. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą minimalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni na południu. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. W porywach burzowych może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie pogodnie. Poza tym synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 stopni na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. W porywach burzowych może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza najwyższa będzie na południu Polski i przekroczy 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w niemal całej Polsce okażą się niekorzystne, jedynie na północnym wschodzie neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Barometry po południu pokażą 996 hPa, ciśnienie waha się.

POZNAŃ

NOC: przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Ciśnienie po południu osiągnie 998 hPa i waha się.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa i waha się.

WROCŁAW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych do 60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Barometry po południu pokażą 994 hPa, ciśnienie waha się.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Wiatr słaby, w porywach burzowych do 60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 981 hPa i waha się.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 80 km/h, północny. Ciśnienie po południu wyniesie 980 hPa i waha się.