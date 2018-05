Prognoza pogody na jutro: burzowy początek tygodnia. Będą jednak wyjątki

Prognoza pogody na 16 dni: nadchodzi koniec majowego lata - 13-05-2018 Wkrótce będzie tylko kilkanaście stopni. czytaj dalej

Dzień z burzami

Noc będzie przeważnie pogodna. Jedynie miejscami na Pomorzu Gdańskim, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie popada słaby, przelotny deszcz - do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, wystąpią też przelotne opady deszczu. Na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Ziemi Świętokrzyskiej pojawią się też burze, z towarzyszącym opadem do 10-20 l/mkw. oraz wiatrem w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Pogodne okażą się jedynie Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Podkarpaciu do 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy w województwach wschodnich, gdzie przekroczy 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pogodnie, możliwy krótkotrwały, słaby, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1019 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, potem popada przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1019 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 981 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się zmienne, popada też przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, potem wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu. Temperatura dojdzie do 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: jeszcze wieczorem możliwy przelotny deszcz, noc zaś będzie pogodna. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, potem szybki wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i burza. W trakcie burzy spadnie do 20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, wschodni. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: rano będzie pogodnie, potem wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 999 hPa.