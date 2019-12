Prognoza pogody na jutro: chłód, śnieg i deszcz ze śniegiem

Oblodzenia niemal w całym kraju. Prognoza zagrożeń IMGW - 01-12-2019 Nowy tydzień może rozpocząć się niebezpieczną pogodą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń, według której w poniedziałek prawie w całej Polsce mogą pojawić się oblodzenia. We wtorek miejscami należy uważać na marznące opady. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem układu niżowego z centrum zalegającym nad północną Skandynawią. Z północy na południe przemieści się nad krajem chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie kolejna porcja zimnego powietrza arktycznego.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na południu kraju. Na północy wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy i śniegu do 1 centymetra. Temperatura wyniesie od -8 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich, przez -4 st. C na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku, -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Pomorzu. Wiatr o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim będzie wiał słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie. Jego prędkość w porywach dojdzie do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie na ogół z pochmurną pogodą. Na północy pojawią się przejaśnienia, jednak prognozowane są przemieszczające się stamtąd w głąb kraju przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Na Pomorzu i Warmii wystąpią opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju do 4 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie do do 50-60 km/h. Powieje z zachodu.

Wideo Pogoda na poniedziałek 2.12

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w województwie pomorskim, na Kujawach oraz w północno-wschodniej części kraju wyniesie powyżej 90 procent. W pozostałych miejscach będzie wynosiła 80 proc. Pogoda dla mieszkańców północnych regionów będzie wietrzna. Poza tym odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie-2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, po południu możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 2°C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie koło południa spadnie do 1000 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, okresami będzie padał deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, będą się pojawiały przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około południa spadnie do 1009 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy spadnie do 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, wystąpią przelotne przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1004 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie -2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy spadnie do 1007 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przelotnym śniegiem. Termometry pokażą do 3 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1004 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do -4 st. C. Będzie wiał zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy spadnie do 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, przelotnie popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około południa spadnie do 991 hPa.