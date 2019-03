Prognoza pogody na jutro: chłód znad Skandynawii, najwyżej 10 stopni

Przed nami dosyć pogodna noc, choć miejscami może przelotnie popadać deszcz. We wtorek w ciągu dnia temperatura nigdzie nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Pogodę w Polsce kształtuje wyż znad Azorów. Jedynie północne krańce będą w zasięgu niżu znad Finlandii. Napływa chłodne powietrze znad Skandynawii.

W nocy w województwach północnych i na Podkarpaciu będzie pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Do 10 stopni

Zapowiada się pogodny wtorek. Tylko na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią zanikające, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północnym wschodzie Polski, gdzie wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczuwalny będzie chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą w najchłodniejszym momencie 1 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. Okresami w porywach może rozpędzić się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h. Ciśnienie z tendencją wzrostową, o północy odnotujemy 1008 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

WARSZAWA

NOC: dość pogodnie. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie zwiększa się, w południe odnotujemy 1010 hPa.



WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatur minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, powieje z południowego zachodu. Okresami w porywach może rozpędzić się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1011 hPa.