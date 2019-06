Na horyzoncie nawet 36 stopni - 22-06-2019 Zapowiada się bardzo gorący tydzień. Od poniedziałku z każdym dniem będzie coraz cieplej. Termometry pokażą nawet 36 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Na ogół spokojna niedziela

Nocą w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

W niedzielę mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny muszą być przygotowani na przelotne opady deszczu rzędu 1-10 l/mkw. oraz burze. Towarzyszyć im będą większe opady - do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru osiągające prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym słonecznie. Termometry pokażą od 21 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność - przekraczającą 70 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie zwiększać się ona w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło, a biomet będzie korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1023 hektopaskali.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura maksymalna osiągnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: dość pogodnie, okresami może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą minimalnie 15 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 988 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się zmienne zachmurzenie. Może przelotnie popadać deszcz, niewykluczone są też burze (z opadem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h). W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 27 st. C. Z północnego zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy zobaczymy 1012 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1009 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1009 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1006 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa, waha się.